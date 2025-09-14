Streit um Frau eskaliert: Mann schlägt zwei Neuburger krankenhausreif und flüchtet

In der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg ist am frühen Sonntagmorgen, um 5.05 Uhr, ein Streit eskaliert. Ein 20-jähriger Mann und ein schätzungsweise 20-30-jähriger Mann waren laut Polizeiangaben aufgrund einer Frau aneinandergeraten. Der unbekannte Täter verpasste dem 20-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass dieser eine Gesichtsverletzung erlitt.

Schlägerei in der Neuburger Oskar-Wittmann-Straße

Als ein 33-jähriger Unbeteiligter eingreifen wollte, wurde diesem ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Aufgrund der Schläge fiel der Hilfeleistende zudem auf den Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde. Die beiden verletzten Neuburger wurden mit dem Rettungsdienst ins Neuburger Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. Der unbekannte Täter flüchtete mit einem Freund fußläufig in Richtung Schrannenplatz.

Das ist die Täterbeschreibung der Polizei

Die Personenbeschreibung des Täters lautet wie folgt: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter, blond-brauner Drei-Tage-Bart, rote Cap, weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift „LA“, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe. Das Aussehen des Täters ist laut Polizei einem slawischen Phänotyp zuzuordnen. Die Begleitperson des Täters wird altersgleich geschätzt. Dieser trug zur Tatzeit eine helle Hose und ein graues Oberteil. Auffällig waren die tätowierten Arme des Begleiters. Zeugen, die Angaben zum Täter oder dessen weiterer Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen. (AZ)