Streit vor Neuburger Bar endet mit blauem Auge

Sonntagfrüh haben sich zwei Männer vor einer Neuburger Bar gestritten. Dabei kassierte ein 29-Jähriger ein blaues Auge. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Männer gerieten Sonntagfrüh vor einem Lokal in der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg aneinander. Gegen 04.30 Uhr gerieten die beiden Neuburger, 35 und 29 Jahre alt, laut Polizei wegen nicht näher bekannten Unstimmigkeiten in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-Jährige dem 29-Jährigen am rechten Auge verletzt haben. Aber auch der 29-Jährige hatte wohl zuvor einen 48-Jährigen körperlich angegangen. Dieser wurde allerdings nicht verletzt.

Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der 29-Jährige den 35-Jährigen. Die Beteiligten standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Der 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Neuburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

