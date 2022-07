Neuburg

Streit wegen einer Frau endet im Krankenhaus

Zu einem Streit am Schrannenplatz wurde die Polizei in Neuburg gerufen.

Plus Ein junger Italiener und ein Afghane kamen am Schrannenplatz in Neuburg in Streit. Es ging um eine Frau. Eine verbale Lösung kam dabei für den Italiener nicht in Frage.

Ein 17-jähriger Italiener hatte am Donnerstagabend am Schrannenplatz in Neuburg mit einem 24-jährigem Afghanen einen Streit bei dem es um eine Frau ging. Die Auseinandersetzung endete für einen der beiden Kontrahenten schließlich im Krankenhaus.

