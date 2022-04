Streit zwischen zwei Jugendlichen in Neuburg eskaliert

Bei einem Streit in Neuburg haben sich zwei jugendliche Mädchen gegenseitig verletzt. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

In Neuburg ist am Montag gegen 17.20 Uhr ein Streit zwischen zwei jugendlichen Mädchen eskaliert. Das teilte die Polizei mit. Dabei gerieten in einer Grünanlage bei der Sudetenlandstraße eine 14-jährige und eine 17-jährige Neuburgerin aneinander. Offenbar kam es dann zu gegenseitigen Körperverletzungen. Die Jugendlichen wurden den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. (nr)