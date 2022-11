Streitbarer Kämpfer für Neuburg: Roland Thiele feiert 80. Geburtstag

Plus Roland Thiele aus Neuburg feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Er holte Millionen Zuschüsse und konnte auch laut werden.

Sein Kampfgeist ist geblieben, auch wenn er an diesem Dienstag 80 Jahre alt wird: Roland Thiele feiert Geburtstag in dem Bewusstsein, dem historischen Erbe der Vorfahren gerecht zu werden.