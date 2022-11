Neuburg

vor 22 Min.

Strom für 1700 Neuburger Haushalte

Plus Stadträte genehmigen Photovoltaik-Anlage in Heinrichsheim-Ost. Auch bei Lastenrädern und "Balkonkraftwerken" will die Stadt Neuburg unterstützen.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Sechs Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erwartet sich die "Bürger-Energiegenossenschaft" von der erweiterten Photovoltaik-Fläche zwischen dem Golfplatz Ziegler in Heinrichsheim und der Bergheimer Spange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen