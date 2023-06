Strom für das Klärwerk: Stadt installiert PV-Anlagen auf Bauhof-Dächern

Plus Die Stadt Neuburg lässt Hunderte PV-Module auf die Bauhof-Hallen installieren, um Strom für das Klärwerk zu erzeugen. Die Investition soll sich bald rechnen.

Auf die Dächer der Fahrzeughallen des Neuburger Bauhofs kommen PV-Anlagen, um den Strombedarf des angrenzenden Klärwerks zumindest teilweise zu decken. Laut Beschluss des Stadtrats werden insgesamt 512 Module montiert, die im Jahr voraussichtlich 200.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Es ist laut Tiefbauamt das erste größere Solar-Projekt auf einem städtischen Gebäude.

Das energieintensive Klärwerk an der Grünauer Straße benötigt jährlich etwa zwei Millionen Kilowattstunden, sodass man künftig - je nach Witterung - etwa ein Zehntel des Strombedarfs mit Sonnenenergie decken kann, erklärt Tiefbauamtsleiter Thomas Stemmer im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach seinen Angaben werde man die Photovoltaik-Energie "eins zu eins" im Klärwerk verbrauchen und aufgrund des großen Bedarfs "normalerweise" keine einzige Kilowattstunde ins Netz einspeisen.