Neuburg

18:00 Uhr

Strom sparen: Warum in Neuburg immer noch Lichter brennen

Plus Seit dem 1. September müssen alle unnötigen Lichtquellen nachts ausgeschaltet werden. Doch viele Geschäfte und Gebäude in Neuburg sind nach wie vor beleuchtet. Warum das keine Konsequenzen hat.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Um Energie zu sparen, hat die Bundesregierung beschlossen, dass unter anderem Büroflächen weniger geheizt sowie Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen ab 22 Uhr nicht mehr beleuchtet werden sollen. Die Regelungen sind zum 1. September in Kraft getreten, doch nichtsdestotrotz sind nach wie vor so manche Schaufenster in Neuburg nachts hell erleuchtet. Wer aufmerksam durch die Innenstadt spaziert, dem wird auffallen, dass auch acht Wochen nach Inkrafttreten der Verordnung längst nicht alle Lichter wie gewünscht ausgeknipst werden. In den sozialen Medien werden immer wieder Fotos von Gebäuden und Geschäften gepostet, die nach Ansicht der Beobachter unnötig hell erleuchtet sind, und so mancher fragt sich dabei: Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen