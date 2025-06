Stromausfall am Montag in Neuburg: Das ist der Grund dafür

Am Montagvormittag hat es in Neuburg einen großflächigen Stromausfall gegeben. Von 10.23 Uhr bis 11.03 Uhr waren die Haushalte in den Stadtteilen Maxweiler, Bruck, Zell und Rohrenfeld komplett ohne elektrische Versorgung. Das teilte Jürgen Polifke, Pressesprecher der Neuburger Stadtwerke, mit.

Auslöser für den Stromausfall waren offensichtlich Baggerarbeiten in Rohrenfeld. Diese liefen im Rahmen der Aufräumarbeiten nach dem Sturm vergangenen Montag. Dabei haben Arbeiter ein wichtiges Kabel beschädigt. Innerhalb kurzer Zeit waren Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort, reparierten den Schaden und gaben die Leitungen wieder frei. (fene)