Studiengänge und Neubau: So entwickelt sich der Campus in Neuburg

Plus Zum Start des Wintersemesters erhalten die 80 Studierenden am Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt in Neuburg Zuwachs.

Von Winfried Rein

80 junge Leute studieren bereits am „Campus Neuburg“, bis zum Start des Wintersemesters am 4. Oktober sollen weitere dazukommen. 35 Interessierte besuchten jetzt einen Infotag, vor allem der neue Studiengang „Nachhaltiges Bauingenieurwesen“ stand im Mittelpunkt.

