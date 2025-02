An einer FOS oder BOS kann man das Abitur erwerben und dann studieren. Klar. Nur – was kann man wo am besten studieren? Möchte ich an einer Uni oder an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften studieren? Diese und andere Fragen stellen sich viele Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Neuburg. Da es der Schule laut Martina Wenzel, der Weiteren Ständigen Vertreterin der Schulleiterin, ein echtes Anliegen ist, ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich im Prozess der Berufs- und Studienorientierung zu begleiten und sie optimal auf ein Studium vorzubereiten, waren beim diesjährigen Studieninformationstag die Referenten von fünf Hochschulen eingeladen, die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Schon zum zweiten Mal fand diese Veranstaltung an der FOS/BOS Neuburg statt, und wieder war das Interesse enorm. Die Referenten hatten ihre Vorträge exakt auf die zukünftigen Absolventen der Fach- und Berufsoberschule zugeschnitten, um den Jugendlichen die Entscheidungsfindung in Sachen Studium zu erleichtern. Aus der schwäbischen Metropole Augsburg waren die Universität Augsburg, die das Studienfeld Lehramt vertrat, und die Technische Hochschule mit dem Studienfeld Wirtschaft vor Ort. Die Universität Erlangen-Nürnberg informierte über das Studienfeld Gesundheit, was für die Neuburger Absolventinnen und Absolventen besonders interessant war, ist die Ausbildungsrichtung Gesundheit doch eine Spezialität der FOS/BOS Neuburg. Die Ausbildungsrichtung Sozialwesen wurde bei der Referentin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt fündig, während die Technische Hochschule Ingolstadt, die ja gerade einen neuen Campus in Neuburg aufbaut, sich um die Techniker kümmerte. Anschließend waren sich viele der Neuburger Schülerinnen und Schüler viel sicherer als zuvor, was sie nach dem Abi machen wollen. Sicher ist auch, dass der Studieninformationstag an der FOS/BOS Neuburg eine Tradition werden wird, denn auch 2026 wird er wieder stattfinden.

