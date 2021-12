Studium von zuhause: Wie der Online-Betrieb am Neuburger Campus läuft

Plus Der Hochschulbetrieb am Neuburger THI-Campus findet seit Kurzem nur noch online statt. Wie eine Professorin und zwei Studienbotschafter die Umstellung erleben.

Seit Montag, 13. Dezember, hat der Campus Neuburg seine Lehre aufgrund der jüngsten Pandemieentwicklung vollständig auf Online-Betrieb umgestellt. Damit folgt er seinem Ingolstädter Schwester-Standort, der seit 6. Dezember auf die digitale Lehre umstellte. Die Neuburger Studierenden, die sich nun im ersten Semester befinden, konnten sich zuvor immerhin seit Semesterbeginn persönlich kennenlernen.