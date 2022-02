Sturmtief Roxana verschont Neuburg - ein Einsatz in der Grünauer Straße

Das Sturmtief Roxana verschonte den Raum Neuburg weitestgehend. Die Feuerwehr Neuburg musste lediglich wegen eines umgestürzten Baums in der Grünauer Straße ausrücken.

Sturmtief Roxana ist am Sonntag und in der Nacht auf Montag über die Region gefegt und hat diese offenbar weitestgehend verschont. Größere Schäden sind in Neuburg nach ersten Erkenntnissen nicht zu verzeichnen. Wie Markus Rieß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg, mitteilt, habe man es lediglich mit einem sturmbedingten Einsatz zu tun gehabt.

Nach Sturmtief Roxana nur ein Einsatz der Feuerwehr in Neuburg

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Grünauer Straße gerufen. Im Bereich des Grünauer Kreisverkehrs sei ein kleiner Baum auf den Fahrradweg und die Straße umgestürzt. "Ansonsten war es ruhig", sagt Rieß. (ands)