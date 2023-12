Sturmtief Zoltan hält Feuerwehr rund um Neuburg auf Trab

In Neuburg mussten die Rettungskräfte in der Nacht auf Freitag einige Male ausrücken. Das ist passiert.

Das Sturmtief Zoltan hat die Feuerwehren in der Region auf Trab gehalten. Im Stadtgebiet Neuburg berichtet Kommandant Markus Rieß von einigen Einsätzen in der Nacht auf Freitag, die jedoch alle ohne Probleme und vor allem ohne verletzte Personen abgelaufen seien.

Es war immer derselbe Grund, weshalb die Feuerwehren ausrücken mussten: Der Sturm brachte Bäume zu fall und ließ Äste abbrechen. Mitunter wurden dabei Gebäude oder andere Objekte beschädigt. An der Luisenhöhe beispielsweise war eine Birke auf eine Garage gefallen, in der Sudentenlandstraße ging ein Zaun zu Bruch und an der Ostendstraße war ein Baum auf ein Trafohäuschen gefallen.

Sturm in Neuburg: Feuerwehr sichert Straße für Baumfällarbeiten

Im Laufe des Freitagvormittags musste die Stadtgärtnerei an der Grünauer Straße vorsichtshalber Bäume fällen, weil sie vom Wind derart gebeutelt waren, dass sie umzufallen drohten. Die Feuerwehr sicherte dafür die Straße ab. (clst)