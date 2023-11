Burgfunken zu Gast beim Partnerverein

Es ist noch nicht mal der 11.11. - da fährt "Ein Auto voller Narren" aber schon von Neuburg nach Stuttgart.

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Start in die fünfte Jahreszeit fuhr kürzlich "Ein Auto voller Narren" nach Stuttgart. Mit einer Vielzahl an befreundeten Karnevalsgesellschaften aus dem Raum Stuttgart durften die Neuburger Burgfunken, vertreten durch Hofmarschall Nico Zitzelsberger, Zeugwart Tobias Walter, Garde- und Showtänzer Selina Rau und Jonas Zitzelsberger und 1. Präsident Harry Zitzelsberger, zusammen mit den Stuttgarter Rössle in deren neue Kampagne starten. Es war ein karnevalistischer gelungener Abend mit dem neuen Regentschaftspaar Mike 2. und Laura 1. von Hohenstein. (AZ)