Suche in Griechenland: Noppo Heine auf den Spuren seiner leiblichen Mutter

Von Claudia Stegmann - vor 16 Min.

Noppo Heine kam als Giánnis Emmanouilidou zur Welt. Den Namen gab ihm seine griechische Mutter, die er nie kennengelernt hat. Nun, mit fast 60, sucht er nach ihr.

Wenn sich Noppo Heine im Spiegel anschaut, dann glaubt er, Nase und Mund seiner Mutter geerbt zu haben. Und vielleicht auch die für einen Mann untypisch langen Beine. Einen Beweis dafür hat er nicht, nicht mal eine Ahnung. Es ist vielmehr ein Wunschdenken, dass irgendetwas von der Frau, die ihn geboren hat, in ihm steckt. 24 Jahre war sie alt, als sie ihn 1965 in Traunstein zur Welt gebracht hat. Es ist anzunehmen, dass sie ihn nie gesehen und nie in den Armen gehalten hat. Denn sie hat sich höchstwahrscheinlich schon vor der Geburt dafür entschieden, ihn zur Adoption freizugeben. Warum sie ihr Kind nicht behalten wollte, weiß Noppo Heine nicht. "Sie hatte dafür aber bestimmt gute Gründe."

Eleftheria Emmanouilidou - so heißt Noppo Heines leibliche Mutter. 1941 wurde sie in einem kleinen Ort rund 50 Kilometer von Thessaloniki geboren, und als junge Frau lebte sie in Traunreut. Über seinen leiblichen Vater weiß Noppo Heine gar nichts. Angeblich sei er auch Grieche gewesen, belegt ist das allerdings nicht. Noppos Mutter war geschieden, als er zur Welt kam. So steht es in seiner Geburtsurkunde. Ob sein Vater der Ex-Ehemann, eine Affäre oder eine flüchtige Bekanntschaft war, bleibt ebenfalls ein Geheimnis.

