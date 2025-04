Theatercafé in Neuburg: Stadt führt Gespräche mit Interessenten

Das Café am Theater in Neuburg sucht einen neuen Pächter. Mehrere Bewerber haben wohl bereits ihren Hut in den Ring geworfen und, so betont die Stadt Neuburg in einer Pressemitteilung, es seien „mehrere aussichtsreiche Bewerbungen eingegangen“ und Vorstellungsgespräche geführt worden. Die Kritik Victoria Gebels, die die Gastronomie in der Altstadt bisher führte, weist die Stadt Neuburg klar zurück.

Vornweg sei klargestellt, dass die Stadt Neuburg an der Donau als Eigentümerin des Hauses größtes Interesse an einer weiteren gastronomischen Nutzung der Lokalität hat. „Der Übergang soll möglichst rasch geschehen, weshalb der aktuellen Pächterin auch ein frühzeitiger Ausstieg aus dem bis zum Jahresende gültigen Pachtvertrag in Aussicht gestellt wurde“, so Pressesprecher Bernhard Mahler.

Stadt Neuburg will das Café schnellstmöglich an neuen Betreiber weitervermieten

Selbstverständlich müsse dazu ein geeigneter Pächter gefunden werden, der ein zukunftsgerichtetes Konzept vorlegt und die Bedingungen von Stadt und bisheriger Pächterin erfüllt. Es gingen bei der Stadt Neuburg mehrere aussichtsreiche Bewerbungen ein, die nach Angabe der Kandidaten allesamt daran gescheitert sind, dass eine unverhältnismäßig hohe Ablöse im hohen fünfstelligen Bereich gefordert worden sei.

Die Aussage von Victoria Gebel, dass alle Bewerber rigoros von der Stadtverwaltung abgeblockt wurden und nicht mal Vorstellungsgespräche geführt wurden, ist laut Stadt falsch. Es hätten sehr wohl Vorstellungsgespräche stattgefunden und es seien bereits kommende Woche weitere Gespräche geplant.

Klärendes Gespräch beim Oberbürgermeister mit scheidender Pächterin Victoria Gebel

„Mir ist wichtig, dass wir zu einer schnellen guten Lösung für alle Beteiligten kommen und die Lokalität bald wieder öffnet“, betont OB Dr. Bernhard Gmehling und ergänzt: „Dazu braucht es Gesprächs- und Kompromissbereitschaft von allen Seiten.“ Bereits für kommenden Montag ist Pächterin Victoria Gebel zu einem klärenden Gespräch beim Oberbürgermeister eingeladen. (AZ)