Süßes, Saures, Schauriges: Diese Halloween-Partys finden in Neuburg statt

Am 31. Oktober ist Halloween. Auch in Neuburg finden am Abend vor Allerheiligen einige Mottopartys statt. Für Kinder gibt es eine Gruselparty mit schauriger Dekoration.

Die schaurige Zeit der Geister, Vampire und Sensenmänner naht. Am 31. Oktober ist Halloween. Auch in Neuburg kommen alle Verkleidungsfans auf ihre Kosten und können sich in Schutz der Nacht auf die Straße wagen. So finden auch in der Innenstadt zahlreiche Halloween Partys sowohl für Kinder als auch für Erwachsene statt.

Diese Gruselfeten gibt es für Kinder in Neuburg

Bevor die Kinder in der Dämmerung durch die Straßen ziehen und man das typische "Gib mir Süßes sonst gibt's Saures" an den Haustüren hört, gibt es im Cafe Huba die Möglichkeit an der alljährlichen Kinderhalloweenparty teilzunehmen. Das Event findet von 13 bis 17 Uhr statt und beinhaltet Partymusik von DJ Leo, schaurige Halloween Deko, gratis Süssigkeiten sowie Halloween Kinderschminken. Außerdem verspricht der Veranstalter so manche Überraschung. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird von pädagogischen Fachkräften begleitet, dennoch liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern. Reservierung unter 0157/39339954.

Diese Halloweenpartys ab 18 Jahren finden in Neuburg statt

Aber auch für die Älteren bietet das Huba zusammen mit dem Fly eine Halloween Party an. Unter dem Motto "Dia de los Muertos" haben Freunde der morbiden Verkleidung die Möglichkeit einen schaurigen Abend zu verbringen. Nachdem man zuerst eine Henckersmahlzeit mit einem Bloody Mary im Huba genießt, kann man sich anschließend zu den gruseligen Tönen von DJ Tronic im Fly amüsieren. Zusätzlich gibt es eine Happy Hour von 20 bis 21 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr.

Wer dagegen elektronische Musik bevorzugt, sollte sich das Elektro-Halloween im Bootshaus nicht entgehen lassen. Ab 23 Uhr legen hier die erfahrenen Dj's Ego Rex & Fizz auf. Der Eintritt ist auch hier frei.

Aber auch im Tanzcafé Hertlein kann man sich am Tag vor Allerheiligen vergnügen. In der sogenannten "300 Minuten Party" ist ab 20 Uhr Einlass, während ab 22 Uhr die Bässe für genau fünf Stunden durch das Hertlein hallen. Es lohnt sich dennoch früher zu kommen, da die Happy Hour für Longdrinks bereits von 20 bis 22 Uhr stattfindet. (AZ)