"System ist an der Wand": Millionenhilfe vom Landkreis für das Kreiskrankenhaus

Plus Die wirtschaftliche Lage der Kliniken ist katastrophal, auch in Schrobenhausen ist die Situation angespannt. Der Landkreis muss helfen. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Von Katrin Kretzmann

Mit jeder Sekunde wird sie höher und macht zugleich deutlich, wie dramatisch die aktuelle Lage ist: die Defizit-Uhr der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft (DKG). Pro Stunde erwirtschaften alle Krankenhäuser und Kliniken in der Bundesrepublik zusammen ein Minus von 572.322 Euro. Das Gesamtdefizit liegt bei 7.691.425.974 Euro (Stand Freitag, 13.50 Uhr) und die Uhr tickt mit jeder Sekunde weiter. Auch am Schrobenhausener Kreiskrankenhaus (KKH) ist die finanzielle Lage alles andere als rosig. Der Landkreis muss nun finanziell unterstützen. Trotz Krisenstimmung gibt es aber auch gute Nachrichten.

Ende vergangenen Jahres hatte Holger Koch, Geschäftsführer des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses (KKH), eine Zielplanung für das Jahr 2023 ausgearbeitet. "Die Planung ist auch aus heutiger Sicht noch richtig, doch was dann passierte, konnte damals keiner wissen", sagte Landrat Peter von der Grün (FW). So seien nicht nur die Materialkosten deutlich höher geworden, als sie angesetzt waren, sondern auch die Kosten für Leiharbeit. "Ärzte haben gekündigt, Ärztinnen sind schwanger geworden", begründete der Kreischef. Hinzu kommen Inflation, kriegsbedingt gestiegene Energiekosten sowie Nachwirkungen der Pandemie - und für all das gebe es keinerlei Ausgleichszahlungen. "Die Lage für kommunale Häuser ist höchst gefährlich, wir brauchen eine sofortige finanzielle Hilfe von Bund und Ländern." Denn bis die Krankenhausreform vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach kommt, dauere es noch viel zu lange.

