Neuburg

vor 36 Min.

Tag der Arbeit in Neuburg: DGB schaut beim Strukturwandel genau hin

Plus Nach zwei Jahren Pause trafen sich die Gewerkschafter wieder am Schrannenplatz in Neuburg. Markus Rößler betonte, wie wichtig feste Tarife seien.

Von Winfried Rein

Bei der bevorstehenden Transformation der Wirtschaft und Arbeitswelt wollen die Gewerkschaften Vorreiter der sozialen Gerechtigkeit bleiben. Das war eine zentrale Botschaft der Maikundgebung auf dem Schrannenplatz in Neuburg.

