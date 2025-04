Tag der offenen Tür an der Mittelschule Neuburg

Am Tag der offenen Tür der Mittelschule Neuburg erhielten Viertklässler und ihre Eltern einen umfassenden Einblick in das vielfältige Schulangebot. Die praxisorientierte Ausrichtung der Schule wurde durch spannende Mitmachstationen erlebbar. Unter Anleitung von Lehrerinnen und Lehrern programmierten die Kinder in Scratch, backten Waffeln, fügten Formen in ein Word-Dokument ein, lernten die Werkarbeiten im Bereich Technik kennen und ließen eine Teebeutelrakete steigen. Begeistert spielten sie Rhythmen auf dem Cajón und Melodien auf der Zauberharfe. Parallel informierte Anna-Lena Huber, Klassenleiterin einer 5. Klasse, die Eltern über das Klassenleiterprinzip, das den Übergang in die Mittelschule erleichtert, und ging auf die neuen Fächer ein. Beratungslehrerin Maria Sax stellte die verschiedenen Klassenarten vor, die es an der Mittelschule gibt: die Regelklasse, den M-Zug für den mittleren Schulabschluss und die Praxisklasse mit vertieftem praktischem Unterricht. Die verschiedenen Bildungswege bis hin zum Studium wurden ebenfalls thematisiert, denn: „Alles ist möglich, für jeden gibt es Wege!“ Auch das lebendige Schulleben wurde vorgestellt. Weihnachtsbasar, Fußballturnier oder Faschingsdisco fördern Teamgeist und Kreativität. Schulsozialarbeiter Markus Bach erläuterte das offene und gebundene Ganztagsschulsystem. Er berichtete über das Mittagessen in der Mensa, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten im Pausenhof und die soziale Betreuung. Carolin Rieß vom Förderverein stellte Projekte wie die Unterstützung von Klassenfahrten und das Schulfrühstück vor. Viele trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Die Schülerinnen und Schüler der M10 und M7 halfen tatkräftig überall mit, die Praxisklasse versorgte die Gäste mit Getränken, Elisabeth Müller und Ramona Stemmer vom Elternbeirat sowie die M7 und M9 boten Selbstgebackenes und Snacks an. Das Fazit eines Vaters: „Ich bin beeindruckt von den vielen Möglichkeiten, die meinem Kind hier geboten werden!“

