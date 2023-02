In allen Fällen war die Vorgehensweise der Täter identisch.

In der vergangenen Woche sind drei Frauen beim Einkaufen in verschiedenen Verbrauchermärkten in Neuburg Opfer von Taschendieben geworden. Das teilt die Polizei mit. Auffällig war in allen drei Fällen eine identische Vorgehensweise der Täterinnen oder Täter. Die Opfer hatten ihre Geldbörsen jeweils in Einkaufstaschen oder Handtaschen, die während des Einkaufs am Wagen hingen. In allen Fällen wurden die Geldbeutel aus den Taschen gestohlen. Die Diebe machten dabei insgesamt rund 1000 Euro Beute.

Taschendiebe in Neuburger Geschäften unterwegs: Das rät die Polizei

Der Schreck ist hinterher immer groß. Abgesehen vom materiellen Schaden gibt es zudem Ärger und Laufereien bei der Wiederbeschaffung von Ausweisen oder sonstigen Papieren. Die Neuburger Polizei warnt vor einem erneuten Auftreten und gibt folgendes Tipps: