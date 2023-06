Tauffest in Neuburg: Pfarrer und Vikarin taufen 17 Kinder in Apostelkirche

Das Gemeinschaftsfest der evangelischen Kirchen in Neuburg war ein Erfolg – mancher Besucher hatte auf die Gelegenheit gewartet. Nach der Taufe wird im Biergarten gefeiert.

„Eigentlich war es eine Knüller-Veranstaltung.“ Pfarrer Jens Hauschild freut sich über den Erfolg des großen Tauffestes der evangelischen Kirchen in Neuburg. 17 Kinder und Jugendliche empfingen den Taufsegen in der Apostelkirche. Danach feierten sie mit ihren Familien ausgiebig im Pfarrgarten.

Das Mittagessen spendierten die Kirchen – und das Sakrament der Taufe in einem festlichen Zeremoniell ohnehin. Alleinerziehende Mütter waren in die Apostelkirche gekommen, ebenso Paare, die bisher noch keine passende Gelegenheit zur Taufe ihrer Kinder gefunden hatten. Eine Familie hatte sich am Morgen sozusagen in letzter Sekunde gemeldet. „Unsere Hoffnung, dieses unbürokratische Angebot anzunehmen, ist erfüllt worden“, sagte Vikarin Laura Müller, die das Gemeinschaftsfest mit den Pfarreien organisiert hatte.

Evangelische Kirchen in Neuburg feiern gemeinsames Tauffest

„Auf diese Gelegenheit hatten wir gewartet“, versicherten die Eltern von Yannick. Der Siebenjährige war chic angezogen und ließ sich lächelnd von Laura Müller taufen. Dazu sang der Chor „Joyful Noise“ mit Kantor Tobias Kraft. Einheimische und Migranten waren gekommen, ein Querschnitt durch die Kirchengemeinden von Apostel- und Christuskirche. Eine besondere Freude sei es, die Paten zu begrüßen, so Pfarrer Steffen Schiller. Sie sollen ihre Täuflinge durchs Leben begleiten und auch außerhalb des Elternhauses Freunde und Ratgeber sein.

Das Gruppenfoto zum Tauffest der evangelischen Kirchen in Neuburg. Foto: Frank Rothe

Vor der Pandemie sind deutschlandweit stets rund 150.000 Kinder und Erwachsene evangelisch getauft worden. Diese Zahl liegt mittlerweile deutlich unter 100.000. Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) hat alle ihre Mitgliedsgemeinden aufgerufen, rund um den Johannistag am 24. Juni die Taufe in den Mittelpunkt zu stellen. Unter dem Motto „Weil Du ein Segen bist“ werden die Kirchengemeinden einige Tausend Mitglieder an symbolischen Orten wie etwa am Alpsee im Allgäu, an der Ostsee, im Freibad oder an der Altmühl taufen. Auch ohne Donauwasser, so Pfarrer Jens Hauschild, „ist die Taufe ein Licht und eine Liebeserklärung Gottes, die Dich ein Leben lang begleitet".

