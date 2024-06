Neuburg

vor 23 Min.

Taurus-Abhöraffäre: Neuburger Ex-Kommodore muss Geldbuße bezahlen

Frank Gräfe (rechts) war in die Taurus-Abhöraffäre verwickelt. Dafür muss er nun eine Geldstrafe zahlen.

Plus Der ehemalige Kommodore des Neuburger Geschwaders, Frank Gräfe, wird aufgrund seines Handelns in der Taurus-Abhöraffäre mit einer Disziplinarstrafe belegt.

Von Barbara Wild

Anfang März sorgte die Taurus-Abhöraffäre für Schlagzeilen: Der russische Geheimdienst hatte eine Telefonkonferenz mit vertraulichem Inhalt von vier hochrangigen Militärs mitgeschnitten und die Datei wiederum ins Netz gestellt. Es war ein peinlicher Vorfall für die Bundeswehr und sorgte international für Vertrauensverluste. Beteiligt waren unter anderem der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, und General Frank Gräfe, ehemaliger Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Beide erhalten nun eine Disziplinarmaßnahme, die eine Geldbuße beinhaltet.

Das geheime Gespräch fand am 19. Februar statt, Gräfe schaltete sich aus dem fernen Singapur hinzu, da er dort dienstlich zu tun hatte. Er und die beiden anderen Offizieren warten auf Luftwaffen-Inspekteur Gerhartz, der sich als Letzter in die Konferenz einklinkt. Bis dahin bleibt ein wenig Zeit, um zu plaudern und Gräfe schwärmt von seinem wohl wunderbaren Blick aus dem Hotelzimmer auf die Stadt in Südostasien, "der ist schon mega". Dann kommt Gerhartz hinzu und es beginnt ein Gespräch, das nur wenige Tage später die ganze Welt kennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen