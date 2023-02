Tausend rote Rosen: Der Valentinstag bei Neuburgs Floristen

Am Dienstag feierten Paare ihre Liebe. Für die Neuburger Blumenhändler war es ein Tag mit viel Kundschaft auf der Suche nach dem perfekten Geschenk.

Es duftet lieblich, so wie es nur in Blumengeschäften duftet. Auf einem Tisch stehen Dutzende Vasen mit Frühlingsblumen, Gerbera und Rosen. Rote Rosen, viele rote Rosen, werden an diesem Dienstag im Blumenhandwerk von Floristmeisterin Diana Fink verkauft. An einem normalen Tag hat die Floristin 60 bis 80 Stück in ihrem Laden in der Weinstraße da. Am 14. Februar sind es heuer etwa 1000 Stück.

Blumen am Valentinstag zu verschenken ist sicherlich nicht kreativ, vielmehr Tradition. Die rote Rose steht bekanntermaßen für Liebe und Zuneigung. Und diese Tradition, Blumen der Liebsten zu schenken, ist weit verbreitet. 70 Prozent der Kunden von Fink sind am Valentinstag Männer. Die Floristin stellt aber fest, dass auch Frauen ihren Freundinnen und Arbeitskollegen Blumen mitbringen. Dass sich Kunden für sich selbst etwas kaufen, passiere eher selten, sagt die Floristin. "Eigentlich schade" findet Fink.

Rote Rosen und Frühlingsblumen sind zum Valentinstag beliebt

Zwischen den Schnittblumen, Gestecken und Sträußen steht am Dienstagvormittag eine junge Frau und schaut sich das Angebot genau an. "Ich suche etwas für meinen Bruder", sagt Steffi. Der sitze in der Schule in München. Steffi sendet ihrem 19-jährigen Bruder Fotos von den Optionen aus dem Geschäft über das Smartphone. Die Blumen sind für die Freundin des Bruders bestimmt. "Ich bin sozusagen der Lieferdienst", sagt die junge Frau und lacht. Die Blumen übergibt sie im Laufe des Tages der Mutter der Freundin, so soll der Strauß noch rechtzeitig am Valentinstag ankommen.

Auch unter den Kunden: Bürgermeister Bernhard Gmehling kauft am Valentinstag für seine Frau Hermine einen Strauß Blumen. Foto: Claudia Stegmann

Nur welches Bouquet, welche Blüte wählt man aus? Die Auswahl ist groß. Neben Schnittblumen gibt es kleine vorgebundene Sträuße, Topfpflanzen mit kleinen Schildern, auf denen beispielsweise "Für den Lieblingsmenschen" geschrieben steht. Hinter der Theke bindet die Auszubildende Sarah Fischer zudem noch Blumensträuße nach Wünschen der Kunden zusammen. "Wahrscheinlich klassisch" wird Steffi für die Freundin ihres Bruders wählen. Klassisch, das heißt rote Rosen.

Was zum Valentinstag 2023 im Trend liegt, beantwortet Diana Fink so: "Ganz klassisch rote Rosen und viele Frühlingsblumen". Zahlreiche Kunden bestellen ihre Wunschsträuße vor. "Der Keller ist immer noch ganz voll", sagt die Floristmeisterin zur Mittagszeit. Mit zwei Autos liefert der Blumenladen die gebundenen Kunstwerke aus. An den bestellten Gestecken, die hinter der Kasse stehen, ist manchmal ein Luftballon in Herzform angebracht, bei anderen Kreationen liegen Frühlingsblumen auf einem Herz aus Stroh.

Besonders freut es Floristin Fink, dass auch viele Schüler in das Geschäft kämen und Blumen kaufen. Schon vor der Schule, nach dem Unterricht oder am Vortag kommen die Jugendlichen und suchen nach Geschenken. "Ganz viele" seien es dieses Jahr, erzählt Fink.

Dass am Valentinstag die Floristen und Blumenhändler in der Stadt viel zu tun haben, bestätigt sich auch, wenn man beim Blumen Fürst in der Münchner Straße vorbeischaut. Auszubildende Jessica Stern hat bis zum Mittag bereits rund 20 Sträuße gebunden. "Das ist mein erster Valentinstag", sagt sie und zeigt stolz einen ihrer ersten Sträuße mit roten und lila Blüten.

Auszubildende Jessica Stern von Blumen Fürst zeigt einen ihrer Sträuße. Foto: Tabea Huser

Während die Mitarbeiter die Bouquets binden, warten die Kunden im Geschäftsraum. Ein junger Mann aus Neuburg lässt für seine Freundin einen Strauß mit Rosen zusammenstellen. Das mache er jedes Jahr. Heuer schenke er auch noch etwas Schmuck dazu, verrät er. Ein anderer Mann und seine kleine Tochter holen bunte Blumen für die Ehefrau und Mutter ab. Unter den Wartenden ist auch eine Frau: "Ich hole etwas für einen Geburtstag", sagt sie, das gäbe es im Februar auch noch.