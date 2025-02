Neuburger Gaudiwurm: So viele Teilnehmer wie nie zuvor

Am kommenden Sonntag, 16. Februar, schlängelt sich ein großer Gaudiwurm durch die Neuburger Innenstadt. Zum Faschingsumzug der Burgfunken, die dieses Jahr ihren 70. Geburtstag feiern, werden nicht nur fantasievoll geschmückte Wägen und bunte Fußgruppen, sondern auch tausende Zuschauer erwartet.

So viele Teilnehmer wie nie beim Faschingsumzug in Neuburg

Die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen, alle Teilnehmenden der Burgfunken stehen in den Startlöchern. Michaela Beric, neue Präsidentin der Burgfunken, ist zuversichtlich. „Mit 70 Anmeldungen haben wir so viele Teilnehmer wie noch nie“, freut sich die Vorsitzende der Faschingsgesellschaft, die ihre erste Saison in dieser Funktion erlebt. Nach einem letzten gemeinsamen Treffen vergangene Woche warten alle nur noch gespannt auf Sonntag. Natürlich wünscht sich Beric einen „durchwegs gelungenen“ Gaudiwurm für alle Teilnehmenden und Zusehenden und freut sich auf den Umzug und die Feier.

Auf dieser Route verläuft der Faschingsumzug 2025 durch Neuburg. Foto: Stadt Neuburg

Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Großveranstaltung zu gewährleisten, gibt die Stadt einige Park- und Verkehrshinweise. Bereits ab 11.30 Uhr stellen sich die Teilnehmer entlang der Bahnhofstraße und südlichen Adolf-Kolping-Straße auf. Um 13.30 Uhr setzt sich der aus knapp 70 Gruppen bestehende Zug dann in Bewegung. Dabei geht es vom Kreisverkehr an der Bahnunterführung in Richtung Blumenstraße bis zum Oswaldplatz. Von dort über die Münchener Straße, die Luitpoldstraße zum Donaukai, wo sich der Zug an der Hertleinkurve auflöst, heißt es in einer Mitteilung.

Entlang der Umzugsstrecke und im Aufstellbereich herrscht am Veranstaltungstag von 8 Uhr bis 15 Uhr beidseitiges Parkverbot. Ab 13 Uhr sind die Wegstrecke sowie die innerstädtischen Zu- und Abfahrtsstraßen für den Verkehr gesperrt. Die Sperrungen werden – sobald der Zug durch ist – nach und nach wieder freigegeben.

Mit ganz vielen Tanz- und Showeinlagen krönten die Burgfunken am Samstagabend ihre Prinzenpaare für die Faschingssaison 2025. Hier die besten Bilder des Abends.

Die Stadt empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, die naheliegenden Parkplätze rund um die Innenstadt zu nutzen. So bietet sich das große Parkhaus an der Grünauer Straße an, und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Parkplätze an der Schlösslwiese, am Landratsamt und bei der Firma Sonax anzufahren. Die städtischen Tiefgaragen im Fürstgarten und am Schrannenplatz können auch genutzt werden. Dabei muss laut Mitteilung jedoch bedacht werden, dass die Tiefgaragenzufahrt nur bis 13 Uhr und dann erst wieder ab 17 Uhr möglich ist.

Besucher des Faschingsumzugs in Neuburg dürfen keine Rucksäcke mitbringen

Im Rahmen einer eingehenden Sicherheitsbesprechung haben die Verantwortlichen festgelegt, dass für den kompletten Umzug ein grundsätzliches Rucksackverbot gilt. Selbstredend ist auch das Mitführen jeder Art von Waffe untersagt. Die Sicherheitskräfte, bestehend aus Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst, sind gehalten, im Verdachtsfall Kontrollen vorzunehmen. An der gesamten Strecke sind BRK-Einsatzkräfte unterwegs und jederzeit ansprechbar. Polizeichef Heinz Rindlbacher versichert auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Sicherheit im Hinblick auf die Teilnehmeranzahl gewährleistet ist und die Polizei verkehrsleitende Maßnahmen zum geregelten Ablauf des Umzuges unternimmt.

Im Bereich des Hofgartens werden die rund 70 teilnehmenden Gruppen von einem Moderatoren-Duo vorgestellt. Vicky Müller-Toussa und Bernhard Mahler sorgen entlang der Luitpoldstraße für Unterhaltung und nehmen auch den ein oder anderen Lokalprominenten aufs Korn. Bereits ab 13 Uhr läutet Faschingsmusik die große Umzugsgaudi ein.

Direkt nach dem Faschingsumzug laden die Neuburger Burgfunken zu einer großen Faschingsfete auf den Schrannenplatz ein. Für Musik, Getränke und diverse Hungerstiller sorgen die Burgfunken mit den anliegenden Gastronomen. (AZ, dafu)