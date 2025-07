Teamgeist, Tore und tolle Stimmung

Bei strahlendem Wetter und bester Laune fand kürzlich der erste Lactalis Football Cup auf Einladung der Neuburger Milchwerke statt. Auf dem Sportgeländes des VfR Neuburg traten 6 Mannschaften aus verschiedensten Abteilungen und Standorten gegeneinander an – und sorgten für spannende Spiele, faire Begegnungen und jede Menge gute Stimmung. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Neuburgs Oberbürgermeister, Herrn Dr. Bernhard Gmehling, sowie dem Neuburger Stadtrat Ralph Bartoschek, die es sich beide nicht nehmen ließen, für das Team „All Stars“ mitzuspielen. Herr Dr. Gmehling betonte in seiner Ansprache vor dem Turnier das Engagement der Neuburger Milchwerke am Standort und der Teilnehmenden, die von allen Lactalis Standorten in Deutschland angereist waren. Ferner betonte er die Bedeutung von Teamgeist und Zusammenhalt – nicht nur im Sport, sondern auch im Berufsalltag. Nach einem sportlich intensiven Turnier wurden am Nachmittag die Siegerteams von der Geschäftsführerin der Lactalis Gruppe in Deutschland, Isabelle Cadre, feierlich geehrt. Die Pokale gingen an die Neuburger Teams „Bullen Grätsche“ (Platz 1) und „FC Schmand Boys“ (Platz 2) sowie die Ravensburger „Ravensbulls“ (Platz 3). Doch auch alle anderen Teams zeigten vollen Einsatz und wurden mit Applaus und Anerkennung belohnt. „Es war ein rundum gelungener Tag“, so der Werksleiter der Neuburger Milchwerke, Nicolas Garcia Strickstrack: „Über 460 Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien waren heute dabei. Wir danken allen Spielerinnen und Spielern, den Helferinnen und Helfern, dem Vorstand und den Schiedsrichtern des VfR Neuburg – und natürlich unserem Publikum, das für eine tolle Atmosphäre gesorgt hat.“ Das Turnier hat einmal mehr gezeigt: Sport verbindet – und bringt Kolleginnen und Kollegen zusammen. Einfach #Better together.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!