Teamwork pur – Feuerwehren Neuburg und Stepperg legen Leistungsprüfung „Technische Hilfeleistung“ ab

„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ – so lautet das Einsatzstichwort an die alarmierten Feuerwehrkräfte bei einem schweren Verkehrsunfall. Auf solch ein Szenario bereitet die Einsatzkräfte unter anderem das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ vor, welches kürzlich bei der Feuerwehr Neuburg abgehalten wurde. Das besondere an der Abnahme: Neben den Feuerwehrlern der Neuburger Wehr waren auch Kräfte der Feuerwehr Stepperg am Start, sodass sich insgesamt zwei Gruppen den verschiedenen Aufgaben stellen konnten. In den letzten beiden Wochen bereiteten sich die Teilnehmer engagiert und gewissenhaft auf die geforderten Aufgaben vor: Aufbau einer Verkehrsabsicherung, Sicherstellung des Brandschutzes, Bereitstellen der technischen Geräte, sicherer Unterbau des Unfallfahrzeuges sowie Betreuung der verletzten Person und schließlich die Befreiung des Unfallopfers mittels hydraulischem Spreizer und Schere. Zusätzlich galt es Fragebögen zu beantworten, Gefahrgutzeichen zu erkennen und im Rahmen der Gerätekunde einzelne technische Gerätschaften zu erklären und den Aufbewahrungsort im Fahrzeug zu nennen. Die Übungsabende zahlten sich bei der Abnahme aus – beide Gruppen wurden durch die Neuburger Ausbilder bestens vorbereitet. Sie bestanden mit hervorragenden Leistungen die Prüfung und arbeiteten die gestellten Aufgaben ruhig und routiniert ab. Kurzum – Teamwork pur! Die Schiedsrichter sowie anwesenden Kommandanten der Neuburger und Stepperger Feuerwehr, Markus Rieß sowie Thomas Auernhammer, zeigten sich vom Übungsfleiß und der gezeigten Leistung beeindruckt und gratulierten den Prüflingen.

