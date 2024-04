Tempo 30 für den Ortsteil Neu-Zell beschlossen

Die Anlieger wollen Verkehrsberuhigung und weniger Lärm. Mit neuen Ladesäulen für E-Autos steigt der Bedarf auf 6600 Kilowattstunden.

Einen neuen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Ostend-/Franz-Hoffmann-Straße wird es nicht geben. Der Verkehrsausschuss lehnte den Antrag jetzt ab. Für den von Schülern der Ostendschule vorgeschlagenen Überweg habe man Verständnis, aber die Frequenz an Fußgängern reiche nach den Richtlinien an dieser Stelle nicht aus.

Der Antrag von Stadtrat Roland Habermeier auf Tempo 30 km/h im Stadtteil Neu-Zell fand dagegen eine Mehrheit – gegen die Stimme von OB Bernhard Gmehling. Der CSU-Stadtrat hat damit einen Wunsch aus einer Anwohnerversammlung weitergegeben. Tempo 30 km/h soll künftig Am Zeller See, Moosweg und Am Kreut gelten. Die Neuburger Polizei sieht allerdings keine besondere Gefahrenlage und teilte mit, dass es in den vergangenen vier Jahren in der Rosinger Straße nur zwei leichte Unfälle gegeben habe.

Neuburger Verkehrsausschuss lehnt Fußgängerweg im Ostend ab

Stadtrat Otto Heckl forderte die Verwaltung auf, die beschlossene Abflachung der scharfkantigen Radler-Einfädelung an der Augsburger Unterführung jetzt auszuführen. Außerdem hält er eine Sanierung der Asphaltdecke der Bürgermeister-Sing-Straße für dringend geboten.

Der Verkehrsausschuss bestätigte den Beschluss des Werkausschusses der Stadtwerke, weitere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge einzurichten. Heuer sollen Ladesäulen an der Berliner Straße, Höhe Mehrfachhalle, an der Einmündung Schlesier-/Sudetenlandstraße, auf dem Kinoparkplatz und in der Richard-Wagner-Straße vor dem Neubau der Gewo dazukommen. Aktuell gibt es zehn Säulen mit 21 Ladepunkten in Neuburg. Der Bedarf steigt, die abgegebene Strommenge soll heuer von zuletzt 4500 Kilowattstunden auf 6600 Kilowattstunden steigen.