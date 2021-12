Neuburg

Temporäre Fußgängerzone in Neuburg: Antrag der Grünen erntet Kritik

Plus Zwei Grünen-Stadträte stellen für die Sitzung des Stadtrats am Dienstag den Antrag, von 7. Januar bis 25. März eine temporäre Fußgängerzone in Neuburgs Innenstadt einzuführen. Dafür gibt es schon im Vorfeld Kritik.

Von Manfred Rinke

Ein Antrag von Nina Vogel und Gerhard Schoder aus der Grünen-Fraktion ist einer der Punkte, mit denen sich der Neuburger Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres am kommenden Dienstag befassen wird. Für eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der unteren Altstadt wollen sie eine temporäre Fußgängerzone einrichten lassen – und zwar ab 7. Januar bis 25. März jeweils von Freitag ab 16 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr in der Färber-, Schmid- und Rosenstraße.

