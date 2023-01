Teppich in der neuen Paul-Winter-Realschule eine "Riesenkatastrophe"

Die PWS ist erst ein gutes Jahr alt, doch schon jetzt ist der Teppichboden komplett verschmutzt. Ihn zu erneuern, würde mehrere Hunderttausend Euro kosten.

Die neue Paul-Winter-Realschule ist gerade mal eineinhalb Jahre alt - und schon stehen die ersten großen Reparaturen an. Der in den Klassenzimmern verlegte Teppich macht Ärger und sollte nach dem Wunsch der Schulfamilie am besten komplett ausgetauscht werden. Das würde im Extremfall bis zu einer halben Million Euro kosten. Doch nach langer Diskussion im Bauausschuss des Kreistages war man sich einig: So weit kann und darf es auf keinen Fall kommen.

Es war ein Vorschlag der Architekten im Jahr 2016, in den Schulräumen Teppiche zu verlegen. Man habe damit gute Erfahrungen gemacht, insbesondere wegen der damit einhergehenden positiven Raumakustik. Die Wahl fiel auf einen steinfarbenen Ton, doch bereits ein gutes Schuljahr später wird diese Entscheidung schwer bereut. "Es ist eine Riesenkatastrophe", beschreibt Erster Konrektor Martin Distl die Situation. Abgesehen davon, dass der Teppichboden mittlerweile in quasi allen Klassenzimmern mit Flecken übersät ist, franst er auch noch an den Nahtstellen aus.

Der Teppich wurde deshalb zum Fall für einen Gutachter. Der kam zu dem Ergebnis, dass der Teppich falsch bearbeitet und verlegt wurde. Den Schaden könnte die betroffene Firma zwar beheben, indem die ausgefransten Bereiche ausgetauscht und angestückelt werden. Doch es ist nicht klar, ob sich die Fehlstücke nach gewisser Zeit nicht wiederum lösen.

Einen neuen Teppich für die PWS Neuburg wird es nicht geben

Nicht nur deshalb würden die Lehrkräfte an der PWS einen kompletten Austausch der insgesamt 3300 Quadratmeter großen Teppichfläche präferieren. Ein Teppich an sich sei gut, weil er die Akustik in den Klassenzimmern dämpfen würde, sagte Distl. Nur eben nicht ein derart empfindlicher, auf dem jeder Spritzer eines ausgeschütteten Getränks sichtbar bleibt. Doch das lehnten die Gremiumsmitglieder gleich aus mehreren Gründen ab.

Zum einen wegen der Kosten. Ein neuer Teppich würde um die 300.000 Euro kosten, ein neuer Bodenbelag aus Kautschuk oder Linoleum sogar bis zu 450.000 Euro, weil in diesem Fall dann auch bei der Raumakustik nachgebessert werden müsste. In beiden Fällen müsste der Landkreis die Kosten tragen. In Anbetracht der klammen Haushaltskasse wollte keiner der Kreisräte diese immense Summe in die Hand nehmen. "Die Bürger würden dann zurecht sagen: Haben die noch alle Tassen im Schrank?!", war sich Werner Widuckel (SPD) sicher. Und zum anderen geht es um die Nachhaltigkeit: Niemand im Gremium war bereit, einen quasi neuen Teppich rauszureißen und wegzuwerfen.

Es wird also keinen neuen Teppich geben, fasste Landrat Peter von der Grün das Ergebnis der Debatte zusammen. Doch es müsse eine Lösung gefunden werden, die bestehenden Mängel dauerhaft zu beseitigen und den Teppich zwischen den jährlichen Grundreinigungen möglichst sauber zu halten. Wie das funktionieren kann, soll nun eruiert werden.