Teppich in der Paul-Winter-Schule ist jetzt ein Fall für das Gericht

Plus Seit einem Jahr wird der Teppich in der neuen Paul-Winter-Realschule reklamiert. Weil die Bodenlegerfirma den Fehler nicht bei sich sieht, hat das Landratsamt nun das Gericht eingeschaltet.

Von Claudia Stegmann

Am Ende hatte Maximilian Knöferl von der Bauverwaltung des Landratsamtes mit seiner Vermutung recht behalten. Der in der neuen Paul-Winter-Realschule verlegte Teppich ist mittlerweile ein Fall für das Gericht. Das Landratsamt Neuburg hat vor dem Landgericht Ingolstadt die Durchführung eines Beweisverfahrens beantragt, teilt die Behörde auf Nachfrage mit. Ein Ergebnis steht noch aus.

Im Mai vergangenen Jahres hatte sich die juristische Auseinandersetzung bereits angebahnt. Nach mehreren Versuchen war eine Lösung gefunden worden, damit die Nahtstellen, an denen der Teppich geschnitten werden musste, nicht mehr ausfransen. Das Landratsamt zeigte sich mit dem Ergebnis eines Probeabschnitts zufrieden und wies die Firma an, den kompletten Teppich auf diese Art und Weise zu reparieren. 3300 Quadratmeter waren in der neuen Schule in den Klassenzimmern verlegt worden. Doch das Unternehmen zog daraufhin die Reißleine und beauftragte einen Gutachter, der feststellen sollte, wer ursächlich für den Schaden verantwortlich ist. Immerhin geht es mutmaßlich um viel Geld, das die Firma die Ausbesserungsarbeiten kosten würde.

