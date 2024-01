Neuburg

vor 19 Min.

Testphase vorbei: Bleibt der umstrittene Radweg in Neuburg jetzt dauerhaft?

Der neue, umstrittene Radweg an der Augsburger Straße in Neuburg stand in den vergangenen Monaten unter genauer Beobachtung.

Plus Der Radweg an der Augsburger Straße wurde heiß diskutiert. Der Verkehrsausschuss einigte sich auf eine dreimonatige Testphase - die ist nun vorbei. Und jetzt?

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Es gab Tage und Wochen, da waren diese paar Meter Asphalt das Gesprächsthema in Neuburg. Der neu gebaute Fahrradweg an der Augsburger Straße sorgte im vergangenen Herbst für erbitterte Diskussionen. Die Befürworter sahen in der neuen Wegeführung, die Radlerinnen und Radler auf die Straße leitet, eine zusätzliche Sicherheit. Kritiker bemängelten unter anderem die neu entstandene Engstelle, an der offenbar so mancher Verkehrsteilnehmer mit seiner Felge hängenblieb. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ( CSU) forderte in der Folge einen Rückbau. Doch so weit kam es nicht. Die Mitglieder des Verkehrsausschusses entschieden Ende September nach intensiven Debatten, dem neuen Radweg eine Chance zu geben und eine dreimonatige Testphase abzuwarten. Die ist nun vorbei. Wie geht es jetzt weiter?

Umstrittener Radweg in Neuburg: Testphase beendet

Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) war immer ein Verfechter der neuen Lösung - und ist dies bis heute. "Der Radweg hat sich absolut eingespielt", ist er überzeugt. Er habe von keinen Problemen an dieser Stelle gehört. Und auch selbst mache Pfahler, der täglich an dieser Stelle vorbeikomme, gute Erfahrungen. Klar werde es immer Kritiker geben, ist dem Verkehrsreferenten bewusst. Um das einstige Streitthema sei es aber ruhig geworden, sagt Pfahler wohl mit einer gewissen Erleichterung – Gegner der Baumaßnahme hatten ihn im Herbst teilweise scharf attackiert. Der Verkehrsreferent betrachte die Angelegenheit als erledigt, zumal mit dem beschlossenen Zebrastreifen am Kreisverkehr, kurz hinter der viel diskutierten Stelle, der Verkehr ohnehin weiter verlangsamt werde. Der neue Überweg soll nach seinen Angaben spätestens im zweiten Quartal kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen