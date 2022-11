Neuburg

vor 17 Min.

Teststelle geschlossen: Keine Corona-Tests mehr am Neuburger Krankenhaus

Plus Am Eingang der Neuburger Ameos-Klinik kann man sich nicht auf Corona testen lassen. Zwei Frauen wollten das ändern. Warum die Stelle nach kurzer Zeit wieder schließen musste.

Von Andreas Zidar

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens sind Corona-Tests überflüssig geworden. Nicht so etwa in Seniorenheimen und Krankenhäusern. Dort müssen Besucherinnen und Besucher nach wie vor bescheinigen, dass sie laut Abstrich frei von Covid-19 sind, ansonsten kommen sie nicht in die Einrichtung. Dies gilt natürlich auch an der Neuburger Ameos-Klinik. Doch wer dort Patientinnen und Patienten besuchen möchte, muss sich im Vorfeld woanders einen Test organisieren. Direkt vor Ort, am oder im Krankenhaus, gibt es aktuell keine Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Zwei Frauen aus Neuburg und Umgebung – sie betreiben bereits jeweils eine private Teststelle – wollten das ändern, und eröffneten direkt im Eingangsbereich des Krankenhauses einen Stand für Corona-Tests. Doch dieses Angebot musste nach nur wenigen Wochen wieder schließen.

