Teurer als geplant: Neues Kinderhaus in Neuburg kostet 5,2 Millionen Euro

Plus Der neue Kindergarten wird doch teurer. Oberbürgermeister Gmehling kritisiert die Kostensteigerung. Es sei etliches eingespart worden, versichert der Planer.

Die Stadt Neuburg baut an der Donauwörther Straße in Höhe der Parkbucht eine Kindertagesstätte für vier Gruppen. Im Februar soll der Bau beginnen, im Sommer 2025 soll das Haus bezugsbereit sein. Dass die Kosten auf 5,2 Millionen Euro gestiegen sind, fand erwartungsgemäß wenig Gefallen im Bauausschuss.

Die Baupreise tendierten doch langsam wieder nach unten, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, „deshalb wundert mich diese Preissteigerung sehr.“ Beim Kinderhausprojekt seien die Preise bisher stets nach oben gegangen. Für CSU-Stadtrat Peter Ziegler „sieht das Gebäude teuer aus.“ Man hätte vielleicht mehr Elemente „von der Stange“ nehmen sollen.