Texte von KI schreiben lassen? So gehen Neuburger Schulen mit ChatGPT um

Für Schülerinnen und Schüler klingt das verlockend. Ein Programm, das sogar zu komplizierten Sachverhalten fertige Textbausteine liefert, die sich (fast) lesen, als wären sie selbst geschrieben. Aufsätze lassen sich so, theoretisch, mit relativ wenig Aufwand anfertigen. Die moderne Technik macht dies möglich. Seit Kurzem ist in diesem Zusammenhang vor allem ChatGPT in aller Munde. Das Chat-Programm arbeitet mit künstlicher Intelligenz und kann auf viele Fragen ziemlich kluge Antworten geben – oder zumindest Antworten, die klug klingen. Das Problem: Immer wieder schleichen sich in den Texten inhaltliche Fehler ein. Beispielsweise bezeichnet das Programm in einem Testversuch unserer Redaktion das Neuburger Schloßfest als "das älteste Volksfest Bayerns", das "jährlich" stattfindet – beides ist nicht korrekt. Wie gehen also Schulen in Neuburg mit den neuen technischen Möglichkeiten um?

Die Angelegenheit ist für alle Beteiligten Neuland. An der Paul-Winter-Realschule fand hierzu erst kürzlich eine schulinterne Lehrerfortbildung statt, berichtet der neue Schulleiter Christian Aschenbrenner. Künstliche Intelligenz wie ChatGPT im schulischen Umfeld bezeichnet er als Thema, das man mit besonderer Vorsicht zu genießen habe. Man werde sich mit den neuen technischen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. "Das ist die Zukunft", so Aschenbrenner. Der Technologiestandort Deutschland könne sich es nicht erlauben, in diesem Bereich hinterherzuhinken.

So gehen Neuburger Schulen mit ChatGPT um

Natürlich bestehe die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler das System verwenden, um sich bei Hausarbeiten Arbeit zu ersparen. Dies könne man nicht verhindern. Die Frage, ob vor diesem Hintergrund Hausaufgaben noch sinnvoll sind, stelle sich für ihn jedoch nicht, macht der Schulleiter deutlich. Stattdessen müsse man vielmehr dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen den Umgang mit der Künstlichen Intelligenz lernen – ähnlich, wie es mit einem Taschenrechner nötig ist. Die Frage, wie genau man mit Programmen wie ChatGPT umgeht, könnten nicht die Schulen für sich beantworten. "Da kommen sicher Richtlinien vom Ministerium, das muss groß aufgehängt werden", betont Aschenbrenner.

Am Descartes-Gymnasium besuchen die Lehrerinnen und Lehrer zunehmend Fortbildungen zu dem Thema, gerade online werde viel angeboten, sagt Schulleiter Peter Seyberth. Mit Blick auf die moderne Technik ist ihm klar: "Wir werden damit leben und umgehen müssen." So manche Schülerinnen und so mancher Schüler werden die automatisch generierten Texte sicher als Vorlage nehmen. "Wir müssen ihnen beibringen, wie sie das Programm verwenden." Bis jetzt habe es am Descartes noch keinen konkreten Verdacht darauf gegeben, dass ein Schüler ChatGPT für Arbeiten genutzt hat, berichtet Seyberth. Er ist sich sicher, dass Lehrerinnen und Lehrer dies bemerken würden. "Wir kennen recht genau den Stil des jeweiligen Schülers und wissen, wie er sich normalerweise ausdrückt." Sollten sich hier Auffälligkeiten ergeben, werde man den Betreffenden auch inhaltlich befragen, kündigt der Schulleiter an.

Neuburg: Schüler könnten sich von KI Texte schreiben lassen

Man werde sicher nicht verhindern können, dass Schüler sich Arbeiten teilweise vom Programm schreiben lassen. Die künstliche Intelligenz biete eine "akzeptable Vorlage", wenn es um Fakten geht, so Seyberth. Eigene Meinungen beziehungsweise Stellungnahmen müssten die Schüler jedoch selbst verfassen. "Da könnte das Programm ziemlich schief liegen." Grundsätzlich würden die Grundgesetze wissenschaftlichen Arbeitens bestehen bleiben. Und eigentlich darf die Technik für die Schule gar nicht hergenommen werden, sagt Seyberth. "Das ergibt sich aus der Schulordnung."

Was antwortet ChatGPT eigentlich selbst auf die Frage, ob man die Informationen des Programms für die Schule nutzen darf? "Ja, Sie dürfen die von mir bereitgestellten Informationen für die Schule verwenden, solange Sie die Informationen nicht als Ihre eigenen ausgeben und die entsprechende Quelle angeben. Es ist immer ratsam, die Informationen, die Sie verwenden möchten, zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie korrekt und aktuell sind."