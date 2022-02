"The Hot Stuff Jazzband" interpretiert im Neuburger Jazzkeller Disney-Songs

Plus Im Neuburger Jazzkeller „Birdland“ zieht „The Hot Stuff Jazzband“ ihr Publikum in den Bann. Mit welchen bekannten Liedern die Musiker die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterten.

Man könnte meinen, an diesem Abend gebe es im Neuburger Birdland vielleicht gar keinen „richtigen“ Jazz. Die Stücke dieser Fünfer-Combo namens „The Hot Stuff Jazzband“ seien zu eingängig, zu unterhaltsam, zu populär, strukturell eher einfach. Songs aus Disney-Filmen wie Arielle, die Meerjungfrau, Roger Rabbit, Mary Poppins („Wenn ein Löffelchen voll Zucker…“) oder auch „Bei mir bist du scheen“, solche Sachen.