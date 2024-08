"The Van Tessels" verabschieden sich aus der Neuburger Musikszene

Die Band „The Van Tessels“ ist ein echtes Neuburger Original. Die Songs sind hier entstanden, die Videos in der Stadt gedreht und, ja, auch die Musiker sind tief in Neuburg verwurzelt. Kein Wunder also, dass sie sich acht Jahre lang bei zahlreichen Auftritten vor allem vor dem heimischen Publikum einen Namen erspielt haben. Nun kommt die traurige Nachricht: Das Ende naht. Denn „The Van Tessels“ kündigen ihr letztes Konzert an.

Es gibt ganz unterschiedliche Familien. Da wären die klassischen mit Eltern und Kindern, Großfamilien mit entfernten Verwandten, Patchwork-Familien und dann sind da noch die etwas anderen Familien. Familien, deren Bande nicht aus Blut bestehen, sondern aus tiefer Freundschaft, Vertrauen und einer riesigen Portion gemeinsamen Erinnerungen. So eine Familie sind „The Van Tessels“. Sechs Musiker aus Neuburg haben diese Bande vor acht Jahren geknüpft und seitdem unzählige Stunden des Musizierens miteinander verbracht. Doch manchmal - so kommt es in den besten Familien vor - entfernen sich die Wege voneinander. Jeder konzentriert sich auf die eigenen Belange, die gemeinsame Zeit ist immer knapp bemessen. Und so muss man eine Entscheidung treffen. Bei den Van Tessels lautet diese: Wir werden vorerst nicht mehr gemeinsam auftreten.

Lucie Schafferhans erinnert sich noch gut an die Anfänge der Band. Damals im Jahr 2016 ist die Neuburger Sängerin und Musikschullehrerin gerade in einer Findungsphase. Sie liebäugelt mit Solo-Projekten, „aber das hat nicht so viel Spaß gemacht“, sucht nebenbei nach neuen Bandprojekten. Mitglied war sie schon in vielen Formationen, „doch das Meiste in Neuburg war damals sehr rockig geprägt“, sie wünscht sich eher eine Pop-Formation. Also hört sie sich im Bekanntenkreis um - und findet schnell Gleichgesinnte. Die Musik soll individuell sein, von Märchen geprägt und persönlich.

„The Van Tessels“ geben in Neuburg ihr letztes Konzert

Es ist die Geburtsstunde der neuen Band „The Van Tessels“. Neben Lucie Schafferhans singt in der Urbesetzung Franziska Heckl, Maik Gak spielt den Bass, Markus Gabriel sitzt am Piano, Lukas Lautenbacher übernimmt die Gitarre und Manuel Ehlich das Schlagzeug. Später soll sich die Besetzung nochmal ändern und die neuen „Familienmitglieder“ neben Schafferhans, Lautenbacher und Ehlich heißen ab dann Judith Tietze, Julia Fleskes und Mario Müller - bis heute sind sie sozusagen der Van Tessles-Clan.

Icon Vergrößern 2017 trat die damals noch sehr junge Band „The Van Tessels“ auf: Maik Gak (Bass), Markus Gabriel (Piano), Lukas Lautenbacher (Gitarre), Manuel Ehlich (Schlagzeug) und die Sängerinnen Franziska Heckl und Lucie Schafferhans. Foto: Silke Federsel (Archivbild( Icon Schließen Schließen 2017 trat die damals noch sehr junge Band „The Van Tessels“ auf: Maik Gak (Bass), Markus Gabriel (Piano), Lukas Lautenbacher (Gitarre), Manuel Ehlich (Schlagzeug) und die Sängerinnen Franziska Heckl und Lucie Schafferhans. Foto: Silke Federsel (Archivbild(

Wie man überhaupt auf den außergewöhnlichen Namen kam? „Naja, ich bin ein riesiger Fan von dem Film Sleepy Hollow (die weibliche Hauptrolle trägt dort den Namen Katrina Van Tassel) und mir gefallen Namen mit „Van“ sehr gut“, sagt Schafferhans. Der neue Bandname soll wie ein Familienname klingen. Gesagt, getan, „The Van Tessels“ sind offiziell ins Leben gerufen.

Die Songs schreibt die Band selbst, sie tragen Namen wie „Peter Pan“ oder „Rabbithole“, können dem Soulpop zugeordnet werden. Die Hauptstimme übernimmt Lucie Schafferhans, begleitet wird sie in den unterschiedlichsten Formationen. Doch ein Merkmal verbindet alle Projekte: Man spürt, wie nahe sich die Bandmitglieder stehen und wie viel Spaß das gemeinsame Musizieren macht. So werden die Lieder über die Zeit auch immer persönlicher, rücken eigene Gedanken und Erlebnisse der Band in den Fokus.

Bei gemeinsamen Auftritten werden die Bande gestärkt. Besonders gerne erinnern sich „The Van Tessels“ an die Auftritte beim Hofgartenfest. „Da waren immer so viele Leute, das war eine besondere Atmosphäre“, sagt Schafferhans. Die erste große gemeinsame Reise für einen Auftritt führt die Band ins tschechische Vidnava, ein Konzert, dass das Sextett nie vergessen wird. „Die Leute dort waren echt lustig. Die Stadt ist winzig klein, keiner hat Englisch gesprochen und wir mussten uns mit Händen und Füßen verständigen“, erinnert sich Schafferhans lachend.

„The Van Tessels“ verabschieden sich nach acht Jahren aus Neuburger Musikszene

Es waren Erlebnisse wie dieses, die die Band zusammenschweißten. Doch in den Jahren veränderten sich die Lebenswege der einzelnen Mitglieder. „Wir befinden uns gerade in ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten und haben sehr wenig gemeinsame Zeit“, bedauert Schafferhans. Es sei immer schwieriger geworden, Termine für Proben zu finden, an denen alle sechs Musiker Zeit haben. „Dass wir also vorerst nicht mehr weitermachen, hat reine Zeitgründe“, erklärt die Sängerin, „es würde sich nicht richtig anfühlen, wenn wir nur mit einem Teil der Gruppe proben würden, oder ein Bandmitglied beim Auftritt fehlt.“

Würde man all die gemeinsamen Jahre in ein Lied packen, würde es den Namen „Family Business“ tragen. „Eine Band ist einfach wie eine kleine Familie. Die Leute darin machen viel aus, dass man sich gut versteht. Nur wenn es harmoniert, funktioniert es auch“, sagt Schafferhans. Bei „The Van Tessels“ habe es ganz lange ganz doll funktioniert, sagt die Leadsängerin gerührt, sie habe sich in der Formation rundum wohlgefühlt.

Ihr (vorerst) letztes Konzert führt „The Van Tessels“ in das neu eröffnete Kunstwerk am Neuburger Oswaldplatz. Dort probte die Band lange und möchte deshalb auch an dem Ort, der mit zahlreichen Erinnerungen verbunden ist, den Abschied von Publikum und Weggefährten feiern. Geplant ist das Konzert am Samstag, 31. August, Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass bereits ab 19 Uhr. Das Konzert darf bei freiem Eintritt besucht werden. „Wir hoffen sehr, dass wir mit allen, die uns über die Jahre begleitet haben, noch einmal einen richtig schönen Abend haben“, freut sich Schafferhans.