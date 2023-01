The Vibe versetzen das Birdland in Neuburg mitten nach Manhattan

Plus Das Quartett um Saxofonist Tony Lakatos versetzt den Birdland-Jazzclub mitten nach Manhattan. Warum so etwas nur mithilfe des Publikums funktionieren kann.

Hübscher Bandname. Es lässt sich eine Menge hineininterpretieren. Übersetzt bedeutet "The Vibe" so viel wie Stimmung, Atmosphäre, Ausstrahlung. Im negativen Sinn können es auch "Bad Vibes" sein. Letzteres bleibt beim Birdland-Gastspiel der Ausnahmekönner, die sich unter diesem Motto zusammengeschlossen haben, Gott sei Dank während der gesamten 120 Minuten außen vor. Die Chemie zwischen Musikern und Publikum hat zu jeder Sekunde gepasst!