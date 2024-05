Neuburg

Theater am Gymnasium: Der unterhaltsame Weg in die Katastrophe

Plus Das Oberstufentheater des Descartes-Gymnasiums regt mit „Biedermann und die Brandstifter“ zum Lachen und Nachdenken an.

Von Stefanie Winter

Wie ist es möglich, dass jemand sehenden Auges in sein eigenes Verderben läuft, obwohl es so viele Warnzeichen gibt? Eine historische wie aktuelle Frage, mit der sich das Stück des Oberstufentheaters des Descartes-Gymnasiums „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch unter der Regie von Tobias Jordan eindringlich auseinandersetzt.

Gottlieb Biedermann holt sich die Brandstifter ins Haus

Derjenige, der sich das Unglück wortwörtlich ins Haus holt, ist Gottlieb Biedermann. Gerade las er noch in der Zeitung, dass in mehreren Fällen harmlose Hausierer um ein Obdach auf dem Dachboden gebeten und daraufhin das Haus in Brand gesetzt hatten, und echauffierte sich über die Dummheit der Leute, da steht ein Hausierer bei ihm in der Stube und erhält tatsächlich die Erlaubnis, auf dem Dachboden zu nächtigen. Wie kann das sein?

