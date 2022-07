Thema im "otto" in Neuburg: Bitcoin & Co - Eine Glaubensfrage?

Kurzweiliger und fesselnder Vortrag zum Thema Kryptowährungen im "otto" in Neuburg. Offen bleibt, wo deren Entwicklung hingeht.

Über zwei Stunden informierten Christian Locher, Professor für Digital Business an der TH Ingolstadt und Hansjürgen Geier, Vermögensberater der Sparkasse Neuburg-Rain, im „otto“ die Besucher ausführlich über die Blockchaintechnologie und den Wert und Preis von Kryptowährungen.

Kurzweilig und zugleich fesselnd brachten sie ihr Wissen und ihre Einschätzungen zu diesen Themen ein; einige Besucher bekannten, selbst Bitcoin-Besitzer zu sein. Die Ausführungen von Locher machten deutlich, wie spannend, hochkomplex und innovativ, aber auch energieintensiv die dahinterliegende Technik ist und warum Tag und Nacht rund um die Welt-Mining Farmen betrieben werden, um Bitcoins zu schürfen.

Ein Referent zum Thema Bitcoin & Co. im "otto" in Neuburg zog Parallelen zur Blase am Neuen Markt in den 1990er Jahren

Hansjürgen Geier zeigte aus Bankensicht die Bedeutung von Kryptowährungen auf, zog Parallelen zur Blase am Neuen Markt in den 1990er Jahren, erläuterte den skeptischen Blick seitens des Bankensystems auf Kryptowährungen und spannte den Bogen zur geplanten Einführung eines digitalen Euros in wenigen Jahren durch die Europäische Zentralbank.

Der Abend mündete in einer Szenariendiskussion, wohin sich Kryptowährungen entwickeln könnten: Diese reichten vom Ersetzen bisheriger Währungen durch Kryptowährungen bis hin zum Verbot von Kryptowährungen durch Zentralbanken. Auch die Experten, so beide Referenten, sind sich in dieser Sache unsicher. Deutlich wurde jedoch, dass die Technologie mehr ist als ein Hype. Jede Währung ist auf Vertrauen angewiesen und solange genügend Anleger an die Idee von Bitcoin&Co. glauben, solange wird diese auch existieren. (AZ)