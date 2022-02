Themen im Stadtrat: Radfahren, Volksfest, Fußgängerzone

Die Stadträte diskutieren bei ihrer nächsten Sitzung über eine Reihe interessanter Themen. Was am Dienstag unter anderem alles auf der Tagesordnung steht.

Radverkehrskonzept, Neukonzeption des Neuburger Volksfestes oder Grundsatzbeschluss zur Einrichtung einer temporären Fußgängerzone: Eine Reihe interessanter Themen weist die Tagesordnung für die Sitzung des Stadtrates am Dienstag, 22. Februar, im Kolpinghaus auf.

Das Stuttgarter Büro BrennerPlan hat sich intensiv Gedanken darüber gemacht, um die Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer in Neuburg zu verbessern. Neben einer Ist-Analyse sowie den Ergebnissen einer Verkehrszählung und einer Befragung schlägt BrennerPlan auch 65 Maßnahmen vor, wie die Situation verbessert werden könnte.

Dem Neuburger Volksfest soll ein modernes Konzept übergestülpt werden

Die Stadträte werden sich zudem damit befassen, dem Neuburger Volksfest ein moderneres Konzept überzustülpen. Damit soll auch ein seit Jahren kontinuierlicher Rückgang der Bierzeltgäste gestoppt werden. Das neue Konzept sieht daher einen großen, attraktiven, teils überdachten Biergarten mit integriertem Weißbiergarten für insgesamt 2200 Menschen anstelle des bisherigen Zeltbetriebs vor. Mittig auf dem Platz soll eine offene Bühne errichtet werden.

Darüber hinaus liegt ein Antrag von zehn Stadträten vor, die die Einrichtung einer temporären Fußgängerzone in der Schmid-, Färber- und Rosenstraße für das Jahr 2023 als Versuchsprojekt beschlossen haben wollen. Wie berichtet, hat die Stadt eigentlich für Anfang März ein Treffen mit Eigentümern und Geschäftsleuten der drei Innenstadtstraßen im Kolpinghaus terminiert, um mit ihnen das geplante Konzept und den Zeitplan für die Umgestaltung zu besprechen. In der Sitzung am 22. März soll dann der Stadtrat darüber abstimmen. Danach soll heuer im Sommer der Umbau der Schmidstraße erfolgen, in den folgenden Jahren die beiden anderen Straßenzüge.

Zum Thema passend wird in der Sitzung auch darüber gesprochen, wie Fördermittel von rund 250.000 Euro verwendet werden sollen, um die Innenstadt „aufzumöbeln“.

Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung.