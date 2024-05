Neuburg

17:00 Uhr

Tianwa Yang steht in Neuburg mit größter Leidenschaft auf der Bühne

Plus Tianwa Yang beeindruckte beim Ensemble del Arte mit Beethovens Kreutzersonate. Das Publikum wünscht sich eine Fortsetzung dieser etablierten Konzertreihe.

Von Johannes Seifert

Die Konzertreihe des Ensemble del Arte ist für die „Kulturstadt Neuburg“ ein großes Markenzeichen. Immer wieder gelingt es den Verantwortlichen um Anne Friemel und David Tsadaia herausragende Musikerinnen und Musiker von Weltruf zu verpflichten. So glänzte und bezauberte beim jüngsten und letzten Abo-Konzert in dieser Saison die weltweit gefragte Violinsolistin Tianwa Yang mit einer technisch und tonal grandios dargebotenen Violinsonate, aus der Feder von Beethoven.

In den einzelnen Sätzen dieser Kreutzersonate, op.47 verdeutlichte die Lehrstuhlinhaberin an der Hochschule in Würzburg ihr so elegantes und eindringliches Spiel. So zeigte sie im ersten Satz enorme Virtuosität, technisch ausgereift und klangintensiv. Im zweiten Satz spielte Tianwa Yang überaus gefühlvoll, bestach mit weiten Bögen und einer sehr geschmeidig angelegten Klangbalance.

