vor 2 Min.

Tierheim Neuburg: Mitarbeiterinnen erzählen von ihrem Arbeitsalltag

Zwei Tierpflegerinnen, die ihren Job lieben: Celine Poller (links) ist im dritten Lehrjahr und wird ihre Ausbildung im Sommer beenden, während Sandra Kertesz bereits seit über 10 Jahren in dem Beruf arbeitet. Stets mit dabei ist ihr Hund Laila.

Plus Zwei Tierpflegerinnen aus dem Tierheim Neuburg sprechen über ihren Beruf. Warum ihr Job oft unterschätzt wird.

Von Laura Gastl

Es ist eine alte Villa im Ingolstädter Stadtteil Etting, in der Celine Poller ihrem Job nachgeht. In dem ehemaligen Wohnhaus mit großem Gartenareal, das der Neuburger Tierschutzverein 2016 geerbt hat, leben heute Katzen, Igel, Kaninchen und Meerschweinchen. Celine Poller ist Tierpflegerin in Ausbildung und kümmert sich um die Bewohner. Die 21-Jährige liebt ihren Job genau wie ihre Kollegin Sandra Kertesz – auch wenn es nicht immer leicht ist. Mit den Tieren nicht und vor allem mit den Menschen nicht.

