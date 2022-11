Tim Allhoff im Birdland: Ein Klangzauberer mit Faible für sanfte Töne

Plus Der Auftritt von Tim Allhoff als Solo-Pianist im Birdland Jazzclub sorgt für eine besondere Stimmung und intensive Stille im voll besetzten Gewölbe.

Es war eine eigentümliche Stimmung an diesem Abend im Birdland-Jazzkeller, intensive Stille herrschte im voll besetzten Gewölbe, viele Zuhörer schlossen immer wieder die Augen, um die sanfte Kraft der Töne des Klaviersolisten Tim Allhoff rundum ungetrübt genießen zu können. Der Pianist aus Augsburg hatte sich diese Art des Zuhörens gewünscht, und er machte es seinem Publikum leicht, mit ihm auf eine wunderbare musikalische Reise zu gehen.