"Tödlicher" Entschluss: Neuburger Gastronomen kritisieren geplante 2G-Plus-Regel massiv

Plus Für Restaurant und Cafés gilt künftig die 2G-Plus-Regel. Das haben Bund und Länder jüngst bekannt gegeben. Einige Neuburger Gastronomen sprechen dabei von einer Katastrophe.

Eigentlich hatten sich die Gastronomen gut auf die 2G-Regel eingestellt – und jetzt kommt bereits der nächste Schlag. In der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz wurde eine Entscheidung getroffen, bei der viele Neuburger Gastronomen von einer Katastrophe sprechen. Denn statt 2G gilt nun 2G-Plus. Wer geimpft oder genesen ist, braucht also für den Restaurantbesuch künftig einen zusätzlichen Test. Ausgenommen sind nur noch Bürgerinnen und Bürger, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben. Während Bundeskanzler Olaf Scholz dabei von einer strengen, aber notwendigen Regelung spricht, mit der die Ausbreitung der Omikron-Variante eingedämmt werden, soll, macht sich unter Neuburger Gastronomen Ratlosigkeit und Unverständnis breit. Sie befürchten schmerzhafte Einbußen.