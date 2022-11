Neuburg

25.11.2022

Tödlicher Unfall in Recyclingbetrieb: Mitarbeiter und Helfer unter Schock

Plus Nach dem tödlichen Unfall in einem Neuburger Glasrecyclingbetrieb sind alle Beteiligten schwer mitgenommen. Die Ermittlungen der Kripo Ingolstadt laufen.

Von Andreas Zidar

Nach dem tödlichen Betriebsunfall auf dem Gelände des Glasrecyclingbetriebs im Grünauer Gewerbegebiet in Neuburg stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Schock. Am frühen Mittwochmorgen war bei einer Etikettiermaschine eine Störung aufgetreten. Ein 32-jähriger Angestellter wollte die Maschine reparieren, doch dabei lief das Gerät plötzlich wieder an und klemmte den Arbeiter ein. Der Mann aus Ingolstadt wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt. Der tragische Unfall hat alle Beteiligten schwer mitgenommen.

