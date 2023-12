Unglück an einer Waschanlage in Neuburg: Ein Mann stirbt

Ein Mann in einer Notlage wird auf dem Gelände einer Waschanlage in Neuburg von Passanten entdeckt. Er stirbt noch vor Ort. Die Kripo Ingolstadt ermittelt.

Auf dem Gelände einer Waschanlage in Neuburg ist am Dienstagabend ein Mann gestorben. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Umstände, die zum Tod des Mannes aus Ingolstadt führten, sind noch völlig unklar.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Passanten an der Selbstbedienungs-Waschanlage in der Münchener Straße das Fahrzeug des Mannes am Abend entdeckt. Es handelt sich um einen Traktor, der augenscheinlich als Winterdienst-Fahrzeug genutzt wurde. Vorne hatte er einen Schieber, hinten einen angebauten Salzstreuer. Bei dem Opfer handelt es sich offensichtlich um den Fahrer des Gespanns.

Tödlicher Unfall an der Waschanlage in Neuburg: Winterdienst-Fahrer stirbt

Um die genaue Todesursache zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Obduktion angeordnet. Das Unglück ist offenbar gegen 16.30 Uhr geschehen. Angesichts von Minustemperaturen und hereinbrechender Dunkelheit hielt sich kein anderer Besucher zu dieser Zeit an der Waschanlage auf. Gegen 19.30 Uhr entdeckten Passanten den Mann. Die verständigten Rettungskräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren, doch er starb noch an der Unglücksstelle.

