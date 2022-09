Töpfermarkt: Was geboten ist und für den Verkehr gilt

Am Samstag und Sonntag findet nach zwei Jahren Pause wieder der Töpfermarkt in Neuburg statt. Über 70 Aussteller zeigen dort ihre Handwerkskunst. Besucher müssen ein paar Dinge beachten.

Nach coronabedingter Pause findet am kommenden Wochenende erfreulicherweise wieder der Neuburger Töpfermarkt statt. Der beliebte Markt am Samstag und Sonntag (17./18. September) in historischen Räumen der Altstadt bringt auch eine Reihe von Verkehrsregelungen mit sich.

Die wichtigste Botschaft in dieser Hinsicht lautet, dass Besucher des Töpfermarktes nicht in der Altstadt parken können. Wie die Stadt mitteilt, wird empfohlen, die Parkplätze an der Schlösselwiese, der Lassygni-Kaserne sowie das Parkhaus am Hallenbad zu nutzen.

Folgende Straßen werden ab Samstag, 17. September, 9 Uhr, bis Montag, 19. September, 12 Uhr vollständig gesperrt:

Hofgartenstraße (Stadtbergauffahrt) ab dem Parkplatz am Graben

Landschaftsstraße in Höhe der Einmündung in die Gerichtsstraße

Residenzstraße beim Schloss

Oberes Tor (ausgenommen Bewohner mit Parkausweis)

Darüber hinaus gilt am Ottheinrichplatz, im Marstall, in der Residenzstraße sowie im weiteren Umfeld zu den jeweils ausgeschilderten Zeiten ein absolutes Halteverbot.

Wie viele andere Großveranstaltungen fiel auch der Töpfermarkt wegen der Pandemie zwei Jahre aus. Die mittlerweile 41. Töpferhandwerk-Leistungsschau mit über 70 Ausstellern aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus der europäischen Nachbarschaft bietet wunderschöne keramische Erzeugnisse wie Töpfe, Krüge, Kannen, Geschirr sowie Wohn- und Gartenaccessoires in einer Vielfalt an Formen, Farben und Größen. Ihre Arbeiten entstehen in eigenen Werkstätten und oft in kleinen Familienbetrieben. Ein Töpfermarkt ist die ideale Plattform zur Präsentation ihrer Produkte. Industrieware wird der Besucher hier nicht finden, dafür aber Beratung, Qualität, und gehobenes Handwerk. In den vergangenen Jahren strömten an den beiden Veranstaltungstagen jeweils zwischen 8000 und 10.000 Besucher in die Altstadt.

Neuburger Töpfermarkt findet am Wochenende statt

Vor den Toren des Töpfermarktes befindet sich ein großer Bauernmarkt. Selbsterzeuger aus der Region bieten Obst und Gemüse, Käse und Wurst oder Bioprodukte an. Das leckere Kürbiskernöl aus der Steiermark hat in Neuburg auch seine Stammkunden. Aber auch Nützliches ist zu finden. Ein Bürstenmacher zeigt sein Handwerk, eine Schäferei stellt Ihre Produkte aus, Körbe-Flechter sind mit dabei.

Auf dem Ottheinrichplatz können es sich die Besucher bei warmen und kalten Speisen des Festwirts Stefan Heinzlmeir oder bei Kaffee und Kuchen und dem Neuburger Rahmfleck der Bäckerei Schlegl richtig gut gehen lassen. Dazu wird das eigens gebraute Töpferbier der Brauerei Julius gereicht.

Für die Kleinen wird ein vielfältiges Programm angeboten mit Basteln, Töpfern, Kinderschminken und einem Kinderkarussell. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie. Geöffnet ist der Markt von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. Kinder unter 16 Jahren sind frei. Wegen der erhöhten Sicherheitsauflagen ist das Personal berechtigt, Taschenkontrollen durchzuführen. (AZ)