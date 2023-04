Toilette in Schrannenplatz-Tiefgarage nach Sanierung wieder geöffnet

Die Toilettenanlage in der Tiefgarage am Neuburger Schrannenplatz ist saniert worden. Pünktlich zur Frühjahrs-Dult ist die Toilette nun wieder geöffnet.

Die Sanierung der Toilettenanlage in der Tiefgarage am Schrannenplatz ist am Donnerstag nach umfangreichen und aufwendigen Maßnahmen abgeschlossen und ist jetzt wieder für die Öffentlichkeit nutzbar, pünktlich zur Eröffnung der Frühjahrs-Dult auf dem Schrannenplatz. Das schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung.

Nach Sanierung: Toilette am Neuburger Schrannenplatz wieder geöffnet

Die Sanierungsarbeiten haben demnach im Februar begonnen und dauerten acht Wochen. So wurde die gesamte Elektrik erneuert, neue Sanitäranlagen eingebaut und alle Räume neu gefliest. Die Kosten für die Generalsanierung belaufen sich auf etwa 70.000 Euro, die Arbeiten führten Firmen aus der Region aus. (AZ)